Arte e Ricamo in Galleria Manoni i lavori di Rina Ravaioli e Paolo Graziani
In Galleria Manoni, a partire da sabato 8 novembre, viene inaugurata la mostra "Arte e Ricamo", una suggestiva esposizione che unisce la maestria artigianale di Rina Ravaioli nel ricamo d'arte e l'originale interpretazione pittorica di Paolo Graziani. La mostra offre un dialogo tra due forme. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
Inaugurazione sabato 8 novembre, ore 16:00
