Arte e improvvisazione per un jazz senza confini | al Milestone una serata con Uri Caine Trio
Dopo un inizio di stagione sfolgorante con una serie di appuntamenti che rimarranno nei suoi annali, il Milestone Live Club (via E. Parmense n. 27, Piacenza) si prepara ad accogliere un altro grande evento nella sua storia già ricca di musicisti di primissimo piano: domenica 9 novembre alle ore. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
News recenti che potrebbero piacerti
#TorinoTeatro | Il #teatro di improvvisazione è come la commedia dell'arte. Lo racconta Marco Dallera, presidente del neonato Collettivo Beluga, che si occuperà di promuovere questa realtà a #Torino, dove è già molto diffusa, facendo rete, formazione e infor - facebook.com Vai su Facebook
I segreti dell’arte dell’improvvisazione spiegati ai giovani - Anche quest’anno, grazie alla collaborazione con Centro Didattico Produzione Musica Europe, Bergamo Jazz propone il ciclo di appuntamenti didattici «Incontriamo il Jazz»: un’occasione importante per ... Scrive ecodibergamo.it