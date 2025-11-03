Ars Nova ricorda Alessandro Scarlatti a trecento anni dalla sua scomparsa

Ars Nova (l'associazione siciliana per la musica da camera) dedica un incontro ad Alessandro Scarlatti nel trecentesimo anniversario della sua morte, avvenuta il 24 ottobre 1725. Domenica 9 novembre alle ore 19, per ricordare questa figura, nell'Oratorio serpottiano di Santa Cita, Ars Nova. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

