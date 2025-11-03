Arrivano i cerotti pieni di virus che riescono a stanare e uccidere i batteri nel cibo contaminato ecco come funzionano
Dotati di minuscoli aghi, iniettano i batteriofagi in profondità, contribuendo non solo a eliminare i batteri responsabili della contaminazione, ma anche a mitigare la grave minaccia dell'antibiotico resistenza. 🔗 Leggi su Wired.it
