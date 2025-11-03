Arriva ultimo alla Maratona di New York ma è una vittoria | aveva perso le gambe nel 2019

Fanpage.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Maratona di New York 2025, l’eroica impresa di Juan Pablo Dos Santos: senza gambe completa la corsa in 15 ore e conquista il pubblico con la sua storia di resilienza. 🔗 Leggi su Fanpage.it

