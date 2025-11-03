Arriva ultimo alla Maratona di New York ma è una vittoria | aveva perso le gambe nel 2019

Maratona di New York 2025, l’eroica impresa di Juan Pablo Dos Santos: senza gambe completa la corsa in 15 ore e conquista il pubblico con la sua storia di resilienza. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Maratona New York 2025, risultati e classifica: Kipruto vince per 3 centesimi! Arrivo surreale a Central Park - Benson Kipruto e Alexander Mutiso hanno alzato il ritmo in maniera perentoria quando mancavano cinque chilometri al traguardo della Maratona di New York, ... oasport.it scrive

Dove vedere la maratona di New York in tv e streaming - Dando uno sguardo al programma, le donne scatteranno alle 14. Lo riporta msn.com

Maratona di New York, Stefano Baldini: «Correre a New York è il mio nuovo oro» - Stefano Baldini, 54 anni, nona volta a New York per la maratona. Secondo ilmessaggero.it