Arriva su Netflix Terrazza Sentimento la docuserie che ricostruisce gli abusi di Alberto Genovese

Wired.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'imprenditore digitale è stato condannato per gli abusi su alcune ragazze avvenute nelle sue feste a base di alcool e droghe. 🔗 Leggi su Wired.it

arriva su netflix terrazza sentimento la docuserie che ricostruisce gli abusi di alberto genovese

© Wired.it - Arriva su Netflix Terrazza Sentimento, la docuserie che ricostruisce gli abusi di Alberto Genovese

Approfondisci con queste news

Terrazza Sentimento, la docu-serie Netflix sulle notti di Alberto Genovese: «Cocaina, violenze, soldi. Un mondo estremo ma reale» - In esclusiva da mercoledì 5 novembre, il Corriere l'ha vista in anteprima. Da msn.com

“Terrazza Sentimento” su Netflix: così la perdizione di Alberto Genovese diventa una docu-serie - Il caso di Alberto Genovese diventa una docu- Riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Arriva Netflix Terrazza Sentimento