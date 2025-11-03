Arriva l'Intersections 2025 a Milano | l'evento dedicato alla co-intelligenza creativa

È in arrivo l'Intersections 2025, l'appuntamento, che riunisce la community italiana e internazionale della comunicazione, del marketing e della creatività, che durerà due giorni e avrà come tema la co-intelligenza creativa. 🔗 Leggi su Fanpage.it

