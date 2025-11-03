Arriva l' auto volante | Xpeng ha iniziato la produzione del suo multicottero

Un multicottero ospitato da una "portaerei" terrestre: non è fantascienza ma un prodotto acquistabile. Ci sono già 7.000 prenotazioni e 600 preordini firmati. 🔗 Leggi su Dday.it © Dday.it - Arriva l'auto volante: Xpeng ha iniziato la produzione del suo multicottero

