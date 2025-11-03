Arriva la svolta per Ciro Solimeno a Uomini e Donne è il nuovo tronista

Questo pomeriggio, lunedì 3 novembre 2025, è stata registrata la nuova puntata di Uomini e Donne che andrà in onda prossimamente. Martina De Ioannon si è presentata per affrontare finalmente Ciro Solimeno  dopo il rifiuto di una settimana fa. L’incontro, a cui ha preso parte anche Gianmarco Steri, ha permesso ai tre di fare chiarezza:  Martina ha confermato di frequentare Gianmarco  dopo le rispettive rotture nate proprio sotto i riflettori di  Uomini e Donne. E a Ciro non è rimasto altro che accettare la nuova situazione. Il confronto tuttavia è stato maturo e rispettoso, con Martina pronta a spiegare le ragioni del suo silenzio: una settimana prima, infatti, per volontà della famiglia,  aveva scelto di non presentarsi in studio, lasciando Ciro spaesato e deluso. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

