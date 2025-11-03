Arriva la grande Luna piena di novembre riti e significato

È la Luna piena della chiarezza, quella che illumina il cielo e l’anima, rivelando ciò che fino a ieri restava nell’ombra. Novembre, penultimo mese dell’anno, si apre con uno spettacolo celeste di rara intensità: la Superluna del 5 novembre, la più luminosa e vicina del 2025. Insieme alla Luna. 🔗 Leggi su Veronasera.it

