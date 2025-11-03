Arresti per truffa e furto a danno di persone anziane nel Cilento

Nella mattinata del 2 novembre, i Carabinieri della Stazione di Santa Maria di Castellabate hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari a carico di un uomo di 53 anni. Questa misura, emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari (G.I.P.) del Tribunale di Vallo della Lucania L'articolo proviene da Cilento Reporter, notizie, magazine. 🔗 Leggi su Cilentoreporter.it © Cilentoreporter.it - Arresti per truffa e furto a danno di persone anziane nel Cilento

Leggi anche questi approfondimenti

Ascoli. sventata #truffa ai danni di un’#anziana: due arresti da parte della Squadra Mobile - facebook.com Vai su Facebook

Finto avvocato e nipote in difficoltà: in trasferta a Roma per truffare gli anziani - Sono ritenuti autori di tre raggiri messi a segno nella Capitale nel 2023 e nel 2024 ... Scrive romatoday.it

Roma, truffe agli anziani: 2 arresti tra Napoli e Cosentino - ROMA Un’indagine dei Carabinieri di Roma Porta Portese, coordinata dalla Procura della Repubblica di Roma- corrieredellacalabria.it scrive

Truffa del finto incidente, rubati gioielli per 20mila euro a un'anziana: intercettati i ladri in fuga - Due uomini arrestati a Cividale del Friuli per aver derubato un’anziana. Scrive nordest24.it