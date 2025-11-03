Arrestato un uomo a Bergamo | ha drogato e violentato due donne conosciute su un’app di incontri

La procura di Bergamo ha arrestato un uomo di trentaquattro anni; è accusato di aver narcotizzato, stuprato, minacciato e perseguitato almeno due donne adescate tramite app di incontri. Attualmente, si trova in custodia cautelare: su di lui pendono le accuse di violenza sessuale aggravata, stalking, cessione di sostanze stupefacenti e violenza privata. La procura sospetta che abbia abusato anche di altre persone, e ha divulgato un invito a farsi avanti e a rivolgersi alle forze dell’ordine, nel caso in cui ci siano effettivamente altre vittime. Stando a quanto riportato dal Corriere di Bergamo, tutto avrebbe avuto inizio dalle denunce di due donne, che hanno raccontato di averlo conosciuto su un’app. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

