Arrestato l' uomo ha accoltellato una donna alle spalle in piazza Gae Aulenti a Milano Si era rifugiato in un albergo L' agguato | video

Arrestato l' uomo ha accoltellato una donna alle spalle in piazza Gae Aulenti a Milano Si era rifugiato in un albergo L' agguato

La vittima è una funzionaria 43enne della Regione Lombardia e lavora per Finlombarda. L'arma, un coltello da cucina lungo 30 centimetri, era conficcato nella schiena della vittima. Sala: «Episodi di violenza di questo genere non sono accettabili». 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

