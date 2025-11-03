Arrestato l' uomo ha accoltellato una donna alle spalle in piazza Gae Aulenti a Milano Si era rifugiato in un albergo L' agguato | video

La vittima è una funzionaria 43enne della Regione Lombardia e lavora per Finlombarda. L'arma, un coltello da cucina lungo 30 centimetri, era conficcato nella schiena della vittima. Sala: «Episodi di violenza di questo genere non sono accettabili». 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Arrestato l'uomo ha accoltellato una donna alle spalle in piazza Gae Aulenti a Milano. Si era rifugiato in un albergo L'agguato: video

