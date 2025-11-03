Arrestato l' uomo che ha accoltellato una donna in centro a Milano Riconosciuto dalla gemella era in un albergo  L' agguato | video

Xml2.corriere.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La vittima è una funzionaria 43enne della Regione Lombardia e lavora per Finlombarda. L'arma, un coltello da cucina lungo 30 centimetri, era conficcato nella schiena della vittima. Sala: «Episodi di violenza di questo genere non sono accettabili». 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

arrestato l uomo che ha accoltellato una donna in centro a milano riconosciuto dalla gemella era in un albergo160160l agguato video

© Xml2.corriere.it - Arrestato l'uomo che ha accoltellato una donna in centro a Milano. Riconosciuto dalla gemella, era in un albergo  L'agguato: video

Scopri altri approfondimenti

arrestato uomo ha accoltellatoMilano, arrestato l’aggressore della donna accoltellata in piazza Gae Aulenti - Il sospettato è stato fermato in un hotel della zona della stazione centrale dopo 11 ore di ricerche. Si legge su msn.com

arrestato uomo ha accoltellatoDonna accoltellata in piazza Gae Aulenti a Milano da un uomo coi capelli bianchi: forse l'ha scelta a caso - Donna accoltellata a Milano in piazza Gae Aulenti, c'è l'identikit dell'aggressore. Scrive virgilio.it

arrestato uomo ha accoltellatoFermato l’uomo che ha accoltellato l’ex moglie a Milano - È stato arrestato nel pomeriggio Luigi Morcaldi, 62 anni, accusato del tentato omicidio dell’ex moglie Luciana Ronchi. Si legge su msn.com

Cerca Video su questo argomento: Arrestato Uomo Ha Accoltellato