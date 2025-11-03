Arrestato l' uomo che ha accoltellato una donna in centro a Milano Riconosciuto dalla gemella era in un albergo L' agguato | video
La vittima è una funzionaria 43enne della Regione Lombardia e lavora per Finlombarda. L'arma, un coltello da cucina lungo 30 centimetri, era conficcato nella schiena della vittima. Sala: «Episodi di violenza di questo genere non sono accettabili». 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it
VIOLENZA INAUDITA | L'uomo, un 48enne, è stato arrestato e portato in carcere - facebook.com Vai su Facebook
Milano, arrestato l’aggressore della donna accoltellata in piazza Gae Aulenti - Il sospettato è stato fermato in un hotel della zona della stazione centrale dopo 11 ore di ricerche. Si legge su msn.com
Donna accoltellata in piazza Gae Aulenti a Milano da un uomo coi capelli bianchi: forse l'ha scelta a caso - Donna accoltellata a Milano in piazza Gae Aulenti, c'è l'identikit dell'aggressore. Scrive virgilio.it
Fermato l’uomo che ha accoltellato l’ex moglie a Milano - È stato arrestato nel pomeriggio Luigi Morcaldi, 62 anni, accusato del tentato omicidio dell’ex moglie Luciana Ronchi. Si legge su msn.com