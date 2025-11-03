Arrestato l' aggressore di piazza Gae Aulenti Vincenzo Lanni | 59enne allontanato da una comunità di recupero riconosciuto dalla sorella gemella

Non ci sarebbero collegamenti tra la vittima e l’aggressore che sarebbe autore di analogo episodio nel 2015 È stato trovato e arrestato dai carabinieri della Compagnia Duomo l'aggressore di piazza Gae Aulenti, ossia l'uomo che lunedì 3 novembre 2025, alle ore 9 del mattino, ha accoltellato un. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Arrestato l'aggressore di piazza Gae Aulenti, Vincenzo Lanni: 59enne allontanato da una comunità di recupero, riconosciuto dalla sorella gemella

