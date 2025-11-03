Arrestato l’aggressore della donna accoltellata alle spalle in piazza Gae Aulenti | era nascosto in un albergo

Fanpage.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È stato arrestato l’uomo che questa mattina, lunedì 3 novembre, ha aggredito alle spalle una donna di 43 anni in piazza Gae Aulenti a Milano. A fermarlo sono stati i carabinieri della Compagnia Duomo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

Donna accoltellata a Milano, l'identikit dell'aggressore in fuga - Capelli bianchi tagliati corti, un giubbotto sportivo blu e azzurro, con cappuccio e zip, pantaloni neri, scarpe da ginnastica scure, in spalla uno zaino, nelle mani una busta verde,  un'età apparente ... Secondo tg24.sky.it

Donna accoltellata a Milano, il video dell’aggressione in piazza Gae Aulenti: è caccia all’uomo - Ad accoltellare apparentemente senza motivo una 43enne in piazza Gae Aulenti questa mattina a Milano è stato un uomo di circa 50 anni con capelli bianchi ... Segnala fanpage.it

Donna accoltellata in piazza Gae Aulenti, i testimoni: «Aveva un coltello impiantato nella schiena, è stato scioccante» VIDEO - «Stavo passando e ho visto altre persone ferme e mi sono fermato: vedere questa donna con un coltello piantato nella schiena è stato scioccante. Come scrive ilgazzettino.it

Cerca Video su questo argomento: Arrestato L8217aggressore Donna Accoltellata