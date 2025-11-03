Arrestato l’aggressore della donna accoltellata alle spalle in piazza Gae Aulenti | era nascosto in un albergo

È stato arrestato l’uomo che questa mattina, lunedì 3 novembre, ha aggredito alle spalle una donna di 43 anni in piazza Gae Aulenti a Milano. A fermarlo sono stati i carabinieri della Compagnia Duomo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

