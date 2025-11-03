Arrestato l' accoltellatore di Milano | stanato dai carabinieri dove si era nascosto

3 nov 2025

Fermato e arrestato verso le 20 in via Vitruvio, a breve distanza dalla stazione Centrale. Si tratta dell’autore dell’attacco avvenuto questa mattina in piazza Gae Aulenti ai danni di una donna, attualmente ricoverata in terapia intensiva al Niguarda: la vittima è stata raggiunta alle spalle con una pugnalata diretta dal basso verso l’alto alla schiena mentre era diretta al lavoro.Le forze dell’ordine lo hanno ricercato per l’intera giornata e lui, con ogni probabilità per eludere l’arresto, si era nascosto in una struttura alberghiera. A identificarlo e a bloccarlo sono stati i carabinieri del nucleo operativo della compagnia Duomo. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

arrestato l accoltellatore di milano stanato dai carabinieri dove si era nascosto

