Arrestato dopo 11 ore l' uomo che ha accoltellato una donna in centro a Milano Si nascondeva in un albergo L' agguato | video

La vittima è una funzionaria 43enne della Regione Lombardia e lavora per Finlombarda. L'arma, un coltello da cucina lungo 30 centimetri, era conficcato nella schiena della vittima. Sala: «Episodi di violenza di questo genere non sono accettabili». 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Arrestato dopo 11 ore l'uomo che ha accoltellato una donna in centro a Milano. Si nascondeva in un albergo L'agguato: video

