Arrestato 30enne destinatario di mandato internazionale
È stato arrestato a Pozzuoli un 30enne tunisino ricercato a livello internazionale per truffa e falsificazione di documenti.L’uomo, destinatario di un mandato di arresto emesso il 18 agosto dalle autorità tunisine, è stato rintracciato ieri mattina dagli agenti del commissariato di Pozzuoli in. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Spaccia in monopattino, 30enne arrestato a Pisa: aveva cocaina e contanti - facebook.com Vai su Facebook
Con in capo un mandato di arresto europeo si nascondeva a Torre Pali, in carcere 34enne di Casarano - Una volta scoperto, è stato tradotto presso la Casa Circondariale di “Borgo San Nicola” ... Come scrive leccenews24.it