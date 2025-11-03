Arrestato 30enne destinatario di mandato internazionale

Napolitoday.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È stato arrestato a Pozzuoli un 30enne tunisino ricercato a livello internazionale per truffa e falsificazione di documenti.L’uomo, destinatario di un mandato di arresto emesso il 18 agosto dalle autorità tunisine, è stato rintracciato ieri mattina dagli agenti del commissariato di Pozzuoli in. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

