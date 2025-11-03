Arrestata in Israele l’ex procuratrice militare che ha denunciato abusi sui palestinesi

È stata arrestata la procuratrice capo dell’esercito israeliano Yifat Tomer-Yerushalmi, che nella giornata di domenica 2 novembre aveva fatto perdere le sue tracce per molte ore, dopo aver annunciato le dimissioni il 31 ottobre. Lasciando l’incarico, Tomer-Yeroushalmi aveva riconosciuto di aver approvato la divulgazione nell’agosto del 2024 di un video di sorveglianza del centro di detenzione israeliano di Sde Teiman, che mostrava gravi abusi su un detenuto palestinese compiuti da cinque soldati dell’Idf. La sua sparizione aveva scatenando speculazioni su un possibile tentativo di suicidio. Di cosa è accusata l’ex procuratrice. 🔗 Leggi su Lettera43.it

