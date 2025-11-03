Arrestata coppia di ' ladri acrobati' | 12 case svaligiate e una rapina Trovata lussuosa refurtiva
Ogni tanto cambiavano la targa della Volkswagen Golf che utilizzavano per i colpi per cercare di non lasciare tracce. Non è bastato. I poliziotti della II sezione della Squadra Mobile di Milano hanno arrestato due albanesi di 42 e 45 anni.Avrebbero portato a termine 12 furti in abitazione e una. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
