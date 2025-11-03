Arquata imprese abruzzesi per il centro storico

Quarantatré milioni e 300mila euro. È questo l’importo, sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica, per la ricostruzione del centro storico di Arquata del Tronto. Il borgo piceno, devastato dal terremoto dell’agosto 2016, sta lentamente ma concretamente rinascendo. Dopo anni di attesa, pratiche, verifiche e progetti, negli ultimi mesi sono stati compiuti passi decisivi, almeno dal punto di vista amministrativo, che consentono finalmente di passare dalla burocrazia ai cantieri. L’obiettivo, più volte ribadito dall’ Ufficio ricostruzione, è restituire vita e identità al paese. Nei giorni scorsi, infatti, l’Ufficio speciale per la ricostruzione (Usr) ha ufficialmente aggiudicato i lavori relativi al maxi-intervento di recupero del cuore di Arquata. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Arquata, imprese abruzzesi per il centro storico

