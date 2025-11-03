Armel Bella-Kotchap non è solo un difensore da muscoli e distintivo

In estate, la categoria rocciosi difensori centrali della Serie A, aveva annoverato l’ingresso di Armel Bella-Kotchap, marcantonio tedesco da 190 centimetri e quasi 90 chili di muscoli acquistato in prestito con l’immancabile diritto di riscatto dall’Hellas Verona alla ricerca disperata di qualcuno che potesse sostituire i partenti, e assai ben pagati, Diego Coppola e Daniele Ghilardi. Come quasi sempre accade a Verona, in pochi erano a conoscenza di chi fosse il nuovo arrivato, quasi nessuno l’aveva visto giocare, anche perché nelle precedenti due stagioni il tedesco nato a Parigi aveva giocato ben poco: 355 minuti tra Premier League e coppe con il Southampton nell’annata 2024-2025, 457 minuti tra Eredivisie, coppa nazionale e Champions League l’anno precedente con il Psv. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

