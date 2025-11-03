Armato di pistola sulle strade della movida

Napolitoday.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Proseguono i servizi straordinari disposti dalla Questura di Napoli per il contrasto alla detenzione e al porto illegale di armi. Nella notte di ieri, la Polizia di Stato ha arrestato un 23enne napoletano, con precedenti di polizia, per detenzione illegale di arma clandestina. In particolare, gli. 🔗 Leggi su Napolitoday.it



