Armani scalza Allende | Cinisello Balsamo cambia nome al palasport e cancella la memoria

Ilfattoquotidiano.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Allende o Armani? Da Allende ad Armani. Sembra una battuta, una barzelletta. Avrebbe divertito entrambi, probabilmente. Nel concreto però è uno schiaffo non da poco a sentimenti storici e politici. Il Consiglio comunale di Cinisello Balsamo ha approvato la proposta di Fratelli d’Italia di cambiare l’intitolazione del Palazzetto dello Sport. Il problema è che ciò avviene dopo quasi 52 anni di vita e attività del PalaAllende, che era stato così battezzato nel pieno della mobilitazione in Italia in solidarietà con il Cile. Cinisello Balsamo era allora più che rossa, e i primi profughi, o meglio esuli politici dal Cile parteciparono con entusiasmo all’intitolazione. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

armani scalza allende cinisello balsamo cambia nome al palasport e cancella la memoria

© Ilfattoquotidiano.it - Armani scalza Allende: Cinisello Balsamo cambia nome al palasport e cancella la memoria

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

armani scalza allende ciniselloCinisello, la giunta: «Dedichiamo il Pala Allende ad Armani. Caos in Consiglio comunale, protesta la comunità cilena - Il palazzetto dello sport fu dedicato nel 1973 alla figura del presidente cileno Salvador Allende ... Come scrive milano.corriere.it

armani scalza allende ciniselloConsiglio comunale agitato a Cinisello Balsamo: si discute per intitolare ad Armani il Palazzetto dello Sport già “Salvador Allende” - Seduta sospesa nella serata di ieri, lunedì 20 ottobre, per il Consiglio comunale di Cinisello Balsamo, quando si è accesa una vivace discussione, che ha coin ... Si legge su settenews.it

armani scalza allende ciniselloI cileni in Italia al sindaco di Cinisello: "Il Palasport resti intitolato a Salvador Allende" - cilene si schierano contro il sindaco di Cinisello Balsamo, Giacomo Ghilardi, che vorrebbe togliere l'intitolazione del Palasport all'ex presidente cileno Salvador Allende (morto ... Secondo milanotoday.it

Cerca Video su questo argomento: Armani Scalza Allende Cinisello