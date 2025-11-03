Armani scalza Allende | Cinisello Balsamo cambia nome al palasport e cancella la memoria
Allende o Armani? Da Allende ad Armani. Sembra una battuta, una barzelletta. Avrebbe divertito entrambi, probabilmente. Nel concreto però è uno schiaffo non da poco a sentimenti storici e politici. Il Consiglio comunale di Cinisello Balsamo ha approvato la proposta di Fratelli d’Italia di cambiare l’intitolazione del Palazzetto dello Sport. Il problema è che ciò avviene dopo quasi 52 anni di vita e attività del PalaAllende, che era stato così battezzato nel pieno della mobilitazione in Italia in solidarietà con il Cile. Cinisello Balsamo era allora più che rossa, e i primi profughi, o meglio esuli politici dal Cile parteciparono con entusiasmo all’intitolazione. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
