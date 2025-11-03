Ariano Irpino parte la Stagione OFF con Pulcinella protagonista

La nuova Stagione OFF de La Fermata Teatro si apre domenica 9 novembre alle ore 18:30 con un appuntamento dedicato a tutta la famiglia. Sul palco dell’ex convento delle suore francescane – oggi Cittadella ReStart – andrà in scena “Le avventure di Pulcinella”, spettacolo di guarattelle napoletane. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

