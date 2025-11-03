Arezzo ladri in tournée e truffatori in smart working! La città dell’oro… ma solo per chi lo ruba!

Arezzo, patria del buon vino, dell’arte e – a quanto pare – del furto con destrezza! Secondo i dati freschi freschi del Viminale ( pubblicati dal Sole 24 Ore, ché se li scriveva Novella 2000 faceva meno male), la città si piazza 15esima in Italia per furti in appartamento e 12esima per truffe online. Insomma, una classifica che manco il Festival di Sanremo dei delinquenti! Pare che i ladri aretini non conoscano crisi: tra chi ti svuota casa mentre sei al lavoro e chi ti svuota il conto mentre pensi di aver vinto un iPhone, la città d’oro sta diventando la Las Vegas dei furfanti. Altro che “Arezzo città sicura”: qui ormai anche il gatto dorme col lucchetto al collare. 🔗 Leggi su Lortica.it

