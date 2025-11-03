Arezzo capitale della sicurezza infrastrutturale | Ansfisa sceglie la città per i primi seminari nazionali su ponti e gallerie

Arezzo, 3 novembre 2025 – Ad Arezzo, in anteprima nazionale, si svolgeranno due importantissimi Seminari voluti da ANSFISA, la struttura del Ministero delle Infrastrutture che in ragione del tragico crollo del ponte Morandi e del conseguente "Decreto Genova", ha assunto il ruolo di garante della sicurezza infrastrutturale. ANSFISA (Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e delle Infrastrutture Stradali e Autostradali) è il riconoscimento della necessità di dotare il Paese di un organismo tecnico-scientifico centralizzato, indipendente dai gestori, che abbia il compito primario di vigilare e standardizzare la sicurezza su tutte le reti di trasporto terrestre. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Arezzo capitale della sicurezza infrastrutturale: Ansfisa sceglie la città per i primi seminari nazionali su ponti e gallerie

