Arezzo capitale della sanità italiana | il 20° Forum Risk management come assemblea costituente per il rilancio del Ssn
Arezzo, 3 novembre 2025 – Arezzo si prepara a diventare il centro nevralgico della governance sanitaria italiana. Il 20° Forum Risk Management in Sanità, in programma dal 25 al 28 novembre 2025, si configura non solo come la più grande assise di professionisti del settore, ma come una vera e propria "assemblea costituente" dove l’azione politica si incontra con la competenza scientifica. All'apertura del Forum, martedì 25 novembre, interverranno il Ministro della Salute, Orazio Schillaci, e il Ministro per le disabilità, Alessandra Locatelli. Parteciperanno anche numerosi Presidenti di Regione: Eugenio Giani (Toscana), Roberto Occhiuto (Calabria), Stefania Proietti (Umbria), Massimiliano Fedriga (Friuli Venezia-Giulia), Marco Marsilio (Abruzzo) e Francesco Rocca (Lazio). 🔗 Leggi su Lanazione.it
