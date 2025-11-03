Arevalo i grandi nomi e il baby El Mala | Roma sul mercato per l’attacco

Uno dei primi tempi migliori in stagione quello della Roma contro il Milan, ma il risultato finale racconta ancora una volta una triste verità: la squadra non fa gol. Un peso enorme questo nei big match dove serve quel qualcosa in più per vincere le partire, e la speranza è che un aiuto in attacco lo porti il mercato, per sopperire alla sterilità delle punte e ad una trequarti che deve fare i conti con la fragilità del totem Dybala ( domani gli esami strumentali ). Le idee cominciano a moltiplicarsi, e le prime portano ai grandi nomi Zirkzee ed Endrick: entrambi vogliono partire per trovare più spazio, in operazioni eventualmente solo in prestito e dove la concorrenza è enorme (Milan e Premier sull’olandese, Lione nettamente in vantaggio per il brasiliano). 🔗 Leggi su Sololaroma.it

