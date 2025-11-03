Area ex Alfa Romeo al rush finale Si lavora sul verde e sulla viabilità

Nell’area dove una volta c’era il silos delle macchine si lavora ormai da mesi per la realizzazione del nuovo punto vendita di Leroy Merlin. Il silos è stato demolito alcuni anni fa e dopo un processo di bonifica ambientale e di rimozione dell’amianto presente, oggi nell’area è ormai visibile la struttura dell’edificio commerciale che ospiterà Leroy Merlin. L’area interessata è di circa 10.500 metri quadrati oltre a 20.000 mq destinati a parcheggi e verde pubblico. La fine dei lavori è prevista nel corso del 2026 e nel frattempo Leroy Merlin Italia ha già fatto delle giornate di selezione per reclutare 100 figure professionali per il punto vendita aresino. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Area ex Alfa Romeo al rush finale. Si lavora sul verde e sulla viabilità

