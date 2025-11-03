Arce le cantine di S Martino

Frosinonetoday.it | 3 nov 2025

Arriva l'evento più atteso nell'autunno arcese: le cantine di S. Martino! Cantine con ottimo cibo della tradizione e buon vino, musica artisti di strada e artigianato.L'8 e 9 Novembre tornano le attese Cantine di San Martino ad Arce, tripudio di degustazioni e di ottimi vini locali. Come di. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

Immagine generica

