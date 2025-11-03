Arcane | Hanry Cavill confessa la sua ossessione per la serie Netflix tratta da League of Legends
Quando si parla di serie fantasy animata di grande successo su Netflix, poche possono vantare l’acclamazione e la qualità di Arcane. L’adattamento del fenomeno videoludico mondiale League of Legends è riuscito nell’impresa considerata quasi impossibile: elevare il materiale originale a un capolavoro TV di fama universale. L’impatto della serie è così vasto da aver catturato persino una delle sue star più note del genere: Henry Cavill. L’attore, celebre per il suo amore per il fantasy e i videogiochi (e noto per The Witcher e Superman ), ha confessato in un’intervista di essere rimasto completamente conquistato da questa serie visivamente sbalorditiva e cupa, non appena ha iniziato a guardarla. 🔗 Leggi su Nerdpool.it
