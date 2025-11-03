ARC Raiders | come funziona il livello massimo e le migliori tattiche per salire di XP più velocemente

ARC Raiders si è imposto subito come uno degli shooter estrattivi più interessanti del momento, pensato per chi vuole avvicinarsi al genere senza perdere quella durezza tattica che i giocatori più esperti apprezzano. Ogni spedizione in superficie non è solo una lotta per la sopravvivenza, ma anche un'occasione per incrementare il proprio livello, ottenere risorse preziose e migliorare gradualmente il proprio equipaggiamento e le abilità. Conoscere i limiti della progressione e le strategie più efficaci per ottenere XP permette di crescere molto più rapidamente rispetto a un approccio improvvisato.

