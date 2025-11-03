Arbitro Inter Kairat | la UEFA va sul pacchetto portoghese

Arbitro Inter Kairat. Sarà una squadra arbitrale interamente portoghese a dirigere la sfida di Champions League tra Inter e Kairat Almaty, in programma mercoledì 5 novembre alle ore 21:00 a San Siro. La partita, valida per la quarta giornata della fase campionato, vedrà l’ Inter di Cristian Chivu cercare il quarto successo consecutivo in Europa per consolidare il posto di rilievo nel girone. Il direttore di gara designato è Luis Godinho, arbitro internazionale con una lunga esperienza nelle competizioni UEFA. A coadiuvarlo ci saranno i connazionali Rui Teixeira e Pedro Almeida come assistenti, mentre il quarto ufficiale sarà Antonio Nobre. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it