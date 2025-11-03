Arbitro Inter Kairat | la UEFA va sul pacchetto portoghese

Ilnerazzurro.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Arbitro Inter Kairat. Sarà una squadra arbitrale interamente portoghese a dirigere la sfida di Champions League tra Inter e Kairat Almaty, in programma mercoledì 5 novembre alle ore 21:00 a San Siro. La partita, valida per la quarta giornata della fase campionato, vedrà l’ Inter di Cristian Chivu cercare il quarto successo consecutivo in Europa per consolidare il posto di rilievo nel girone. Il direttore di gara designato è Luis Godinho, arbitro internazionale con una lunga esperienza nelle competizioni UEFA. A coadiuvarlo ci saranno i connazionali Rui Teixeira e Pedro Almeida come assistenti, mentre il quarto ufficiale sarà Antonio Nobre. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

arbitro inter kairat uefaQuarta giornata di Champions League, Inter-Kairat Almaty: storia della partita - Alla quarta giornata, l'Inter ospita il Kairat Almaty e cerca l’ennesima vittoria in UEFA Champions League. Come scrive it.uefa.com

arbitro inter kairat uefaStop per Mariani, assistente e Var dopo Napoli-Inter. L'audio dell'arbitro sul rigore a Di Lorenzo: "Sei sicuro?" - Secondo la commissione arbitrale, l'errore sul rigore per il contatto Di Lorenzo- Si legge su eurosport.it

Probabili formazioni Inter Kairat Almaty - Scopri i giocatori diffidati, squalificati, infortunati, indisponibili e in panchina per la ... Da corrieredellosport.it

Cerca Video su questo argomento: Arbitro Inter Kairat Uefa