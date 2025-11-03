Il pareggio del Napoli contro il Como dello scorso weekend ha leggermente arrestato l’avanzata degli azzurri in classifica. A distanza di due giorni dal match, Maurizio De Giovanni è tornato ad analizzare la sfida, scagliando un duro attacco alla direzione arbitrale della sfida. Secondo lo scrittore napoletano, il metro arbitrale intrapreso dal giudice di gara ha compromesso il risultato, con gli uomini di Conte che hanno comunque ottenuto un buon punto contro una squadra arrembante e pericolosa. De Giovanni contro l’arbitraggio di Napoli-Como: giudizio negativo sul giudice di gara. Nel corso della trasmissione Il Bello del Calcio andata in onda su Televomero, Maurizio De Giovanni ha dato il proprio punto di vista sulla sfida di sabato pomeriggio tra Napoli e Como. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

"Arbitraggio insufficiente": attacco senza mezze misure dopo Napoli-Como