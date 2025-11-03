Arbitraggio insufficiente | attacco senza mezze misure dopo Napoli-Como

Spazionapoli.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il pareggio del Napoli contro il Como dello scorso weekend ha leggermente arrestato l’avanzata degli azzurri in classifica. A distanza di due giorni dal match, Maurizio De Giovanni è tornato ad analizzare la sfida, scagliando un duro attacco alla direzione arbitrale della sfida. Secondo lo scrittore napoletano, il metro arbitrale intrapreso dal giudice di gara ha compromesso il risultato, con gli uomini di Conte che hanno comunque ottenuto un buon punto contro una squadra arrembante e pericolosa. De Giovanni contro l’arbitraggio di Napoli-Como: giudizio negativo sul giudice di gara. Nel corso della trasmissione  Il Bello del Calcio andata in onda su  Televomero,  Maurizio De Giovanni ha dato il proprio punto di vista sulla sfida di sabato pomeriggio tra Napoli e Como. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

arbitraggio insufficiente attacco senza mezze misure dopo napoli como

© Spazionapoli.it - “Arbitraggio insufficiente”: attacco senza mezze misure dopo Napoli-Como

Approfondisci con queste news

Verona-Juve, tutti d'accordo: l'arbitraggio di Rapuano gravemente insufficiente - Juventus pomeriggio da dimenticare per Antonio Rapuano al Bentegodi, con due decisioni che hanno fatto arrabbiare molto Igor Tudor. Secondo sportmediaset.mediaset.it

Cerca Video su questo argomento: Arbitraggio Insufficiente Attacco Senza