Arbenz Veras e Pursglove | jazz europeo in trio a Milano
Milano accoglie un pomeriggio di jazz contemporaneo dal respiro europeo: sabato 8 novembre, alla Camera del Lavoro di Milano, il batterista svizzero Florian Arbenz guida un trio internazionale con Nelson Veras e Percy Pursglove. Un appuntamento dell’Atelier Musicale pensato per sorprendere e coinvolgere, tra dialoghi sonori e repertori che guardano oltre i confini. Una serata, . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
