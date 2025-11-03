Un uomo è stato ferito da un colpo di pistola ieri sera ad Apricena. Agguato nei pressi della villa comunale. Il ferito è stato trasportato all’ospedale, in codice rosso. Le sue condizioni non sono ritenute gravi. Indagano i carabinieri. L'articolo Apricena, agguato: un ferito Indagine dei carabinieri proviene da Noi Notizie.. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

