Apricena agguato | un ferito Indagine dei carabinieri
Un uomo è stato ferito da un colpo di pistola ieri sera ad Apricena. Agguato nei pressi della villa comunale. Il ferito è stato trasportato all’ospedale, in codice rosso. Le sue condizioni non sono ritenute gravi. Indagano i carabinieri. L'articolo Apricena, agguato: un ferito Indagine dei carabinieri proviene da Noi Notizie.. 🔗 Leggi su Noinotizie.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
++ SPARI AD APRICENA ++ L'agguato nei pressi della villa La notizia nel primo commento Vai su Facebook
Paura ad Apricena, spari vicino alla villa comunale: un uomo ferito a una gamba - Indagini in corso per chiarire le cause e individuare i responsabili dell’agguato, forse legato a questioni di droga ... lagazzettadelmezzogiorno.it scrive
APRICENA Sparatoria in serata ad Apricena con ferito - Attimi di paura nella serata di domenica 2 novembre ad Apricena, dove un uomo è rimasto ferito a seguito di una sparatoria avvenuta nei pressi della villa comunale ... Da statoquotidiano.it
Agguato a Reggio Calabria, ferito un carrozziere - Ignoti hanno esploso alcuni colpi d'arma da fuoco contro Giuseppe Bullace, di 60 anni, che gestisce una ... Da ansa.it