Apricena agguato | un ferito Indagine dei carabinieri

Noinotizie.it | 3 nov 2025

Un uomo è stato ferito da un colpo di pistola ieri sera ad Apricena. Agguato nei pressi della villa comunale. Il ferito è stato trasportato all’ospedale, in codice rosso. Le sue condizioni non sono ritenute gravi. Indagano i carabinieri.           L'articolo Apricena, agguato: un ferito Indagine dei carabinieri proviene da Noi Notizie.. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

apricena agguato un ferito indagine dei carabinieri

© Noinotizie.it - Apricena, agguato: un ferito Indagine dei carabinieri

