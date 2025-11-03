Appuntamento alle 21.30 su Real Time per nuovi colpi di scena Padre e figlia sono alle prese con scelte difficili mentre Miran deve arginare la furia del padre e di Firat
I segreti non sono ancora finiti. Nella nuova puntata di Hercai – in onda stasera alle 21.30 su Real Time – si scoprono nuovi intrecci e nuovi sotterfugi, che mettono a dura prova i protagonisti. Soprattutto, sugli episodi aleggia il segreto di Reyyan, che rischia di scatenare conseguenze disastrose e incrinare il rapporto con Miran. Anche Azize è costretta a operare una scelta importante e per la prima volta si fa guidare dall’amore, tralasciando qualsiasi piano diabolico. 10 film e serie tv da vedere a settembre su Netflix. C’è il finale di “Mercoledì 2” X Leggi anche › Nella nuova puntata di “Hercai” Reyyan nasconde un segreto, Yaren è incinta Hercai, anticipazioni 3 novembre 2025: puntata stasera su Real Time. 🔗 Leggi su Iodonna.it
Leggi anche questi approfondimenti
Non perdere il prossimo appuntamento di Abitare l’infinito! Domenica 9 novembre, ore 18, Real Collegio Fiabe, danze e dialoghi con Giovanni Passalia e Claudio Cantini al pianoforte, un pomeriggio tra Ravel, Mozart e Grieg da vivere insieme. Ti aspettia - facebook.com Vai su Facebook
Primo Appuntamento Hotel dal 2 gennaio 2024 su Real Time: le foto dal set (Anteprima TvBlog) - Ne abbiamo scritto pochi giorni fa in un articolo in cui vi abbiamo dato conto – in anteprima – degli ospiti che animeranno le puntate delle strenne di Cook40 nel sabato mattina di Rai 2: Flavio ... Secondo tvblog.it
Primo Appuntamento 2024: dal 3 settembre, nuove puntate, Real Time, discovery+ - Dopo essere andato in onda quest’anno, dal 19 marzo 2024, per un totale di cinque puntate, Primo Appuntamento, il dating show condotto da Flavio Montrucchio, torna in onda su Real Time con altre ... Si legge su tvblog.it
“Primo Appuntamento” con Flavio Montrucchio torna su Real Time: quando in tv - Dopo il successo delle precedenti edizioni, torna ‘Primo appuntamento‘, il programma che cerca di far trovare l’anima gemella a coppie di single che si incontrano per la prima volta ad una cena. Riporta superguidatv.it