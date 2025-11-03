I segreti non sono ancora finiti. Nella nuova puntata di Hercai – in onda stasera alle 21.30 su Real Time – si scoprono nuovi intrecci e nuovi sotterfugi, che mettono a dura prova i protagonisti. Soprattutto, sugli episodi aleggia il segreto di Reyyan, che rischia di scatenare conseguenze disastrose e incrinare il rapporto con Miran. Anche Azize è costretta a operare una scelta importante e per la prima volta si fa guidare dall’amore, tralasciando qualsiasi piano diabolico. 10 film e serie tv da vedere a settembre su Netflix. C’è il finale di “Mercoledì 2” X Leggi anche › Nella nuova puntata di “Hercai” Reyyan nasconde un segreto, Yaren è incinta Hercai, anticipazioni 3 novembre 2025: puntata stasera su Real Time. 🔗 Leggi su Iodonna.it

Appuntamento alle 21.30 su Real Time per nuovi colpi di scena. Padre e figlia sono alle prese con scelte difficili, mentre Miran deve arginare la furia del padre e di Firat