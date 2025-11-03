Appuntamenti musicali a Torino Francesco De Gregori e il Trio Pèrez-Patitucci-Cruz
Gli appuntamenti musicali della settimana a Torino Martedì. All’Hiroshima Mon Amour si esibisce Mezzosangue. Mercoledì. All’Auditorium del Lingotto arriva Francesco De Gregori. All’Hiroshima è di scena Cimini. Giovedì. In occasione dell’inaugurazione delle Nitto ATP Finals, l’Inalpi Arena ospita Max Pezzali e i Pinguini Tattici Nucleari. All’Hiroshima per 2 sere consecutive suonano I Ministri. Al Magazzino sul Po si . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it
Contenuti che potrebbero interessarti
NINON VALDER A BORGO CAMPELLO – DUE APPUNTAMENTI MUSICALI IMPERDIBILI Dal 15 al 22 novembre 2025 avremo l’onore di ospitare al Relais Borgo Campello la straordinaria Ninon Valder, artista francese di fama internazionale, che ci d - facebook.com Vai su Facebook
La città si trasforma nella capitale dell’arte contemporanea per una settimana di vernissage, installazioni e appuntamenti musicali - Torino si trasforma nella capitale dell’arte contemporanea per una settimana di vernissage, installazioni e appuntamenti musicali ... Lo riporta living.corriere.it
A Scuola di circo Torino in scena 'Il rischio del fenicottero' - 2026 della Flic, Scuola di Circo di Torino, che propone un viaggio nella pluralità dei linguaggi circensi contemporanei. msn.com scrive
Gli 80 anni dalla Liberazione, tutti gli appuntamenti a Torino - Commemorazioni istituzionali, ma anche eventi musicali e teatrali per festeggiare il 25 aprile a Torino. Lo riporta rainews.it