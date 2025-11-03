Apple Watch ora WhatsApp funziona davvero | messaggi vocali e reazioni dal polso

Dopo anni di attesa e richieste da parte della community, WhatsApp ha finalmente lanciato la sua applicazione ufficiale per Apple Watch. La novità, annunciata questa settimana attraverso il programma beta su TestFlight, rappresenta il primo passo concreto verso un’integrazione profonda con gli smartwatch, portando l’esperienza di messaggistica direttamente al polso degli utenti iOS. L’app companion, disponibile con l’aggiornamento WhatsApp beta per iOS versione 25.32.10.71, segue un modello simile a quello già implementato per Wear OS su Android. Non si tratta ancora di un’applicazione standalone, ma di un’estensione che richiede la presenza dell’iPhone nelle vicinanze per funzionare. 🔗 Leggi su Screenworld.it © Screenworld.it - Apple Watch, ora WhatsApp funziona davvero: messaggi vocali e reazioni dal polso

