Apple rilascia iOS 26.1 | tutte le novità del nuovo aggiornamento
Apple ha reso disponibile iOS 26.1, il primo grande aggiornamento del sistema operativo lanciato lo scorso giugno. Anche se non introduce ancora la nuova Siri potenziata da Apple Intelligence, questa versione porta numerosi miglioramenti grafici, funzionali e di sicurezza che rendono l’esperienza utente più fluida e coerente. Nuovo look con la modalità Liquid Glass “Opaco” . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Apple rilascia le RC di iOS 26.1, macOS Tahoe 26.1 e tvOS 26.1: tutte le novità - X Vai su X
Apple rilascia iOS 26.1 RC: arrivano le opzioni Liquid Glass, il blocco dello swipe fotocamera e tante novità grafiche Vai su Facebook
Apple rilascia le RC di iOS 26.1, macOS Tahoe 26.1 e tvOS 26.1: tutte le novità - 1, segnando la conclusione del ciclo di test avviato alla fine di fine settem ... Da msn.com
Apple, oggi il rilascio di iOS 26.1: ecco tutte le novità della nuova versione - L’aggiornamento introduce l’opzione “Opaco” per Liquid Glass, novità per sicurezza, accessibilità e un’inedita gestione dei file audio e video delle chiamate. Lo riporta hdblog.it
Apple rilascia iOS 26.1 beta 3 per sviluppatori - Ad una settimana di distanza dalla seconda release, oggi arriva iOS 26. Lo riporta ispazio.net