Apple presenta iOS 26.1 | cosa cambia sugli iPhone con l’aggiornamento

Roma, 3 novembre 2025 – iOS 26.1 è pronto al debutto. Secondo diverse fonti affidabili, l’update del sistema operativo Apple verrà rilasciato nelle prossime ore, con rollout previsto intorno alle 19 italiane. Non si tratta di un aggiornamento rivoluzionario, ma di un passo avanti concreto nell’esperienza quotidiana degli utenti, con miglioramenti a interfaccia, funzioni di sistema e traduzione in tempo reale. Il conto alla rovescia è iniziato. In Italia, il download è atteso nel tardo pomeriggio, indicativamente tra le 19:00 e le 20:00, fascia oraria in cui di solito il rollout si stabilizza sui server europei. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

