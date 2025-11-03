appena trasferiti nella nuova dimora di forest lodge william e kate hanno premiato gli assistenti che in poche settimane hanno completato il trasloco

L a festa si è svolta in un pub esclusivo, nascosto in un angolo privato del Windsor Great Park, il parco che circonda il castello. Normalmente frequentato solo da coloro che, tra residenti e personale della tenuta, ne sono membri, lo York Club è stato preso in prestito da William e Kate per ospitare un party di ringraziamento dedicato a tutti coloro che li hanno aiutati a traslocare prima del previsto. Ed è così che, lasciato l’Adelaide Cottage, la dimora dei brutti ricordi, dove Kate ha vissuto il periodo delle cure anticancro, nei giorni scorsi i Wales si sono trasferiti nella vicina, ma più grande e certamente più protetta, Forest Lodge. 🔗 Leggi su Iodonna.it

