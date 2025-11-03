Arezzo, 3 novembre 2025 – ATAM S.p.A. annuncia importanti novità per gli utenti dei parcheggi cittadini con il lancio della nuova versione della App “Atam Parking”, l’applicazione che semplifica il pagamento della sosta oraria e degli abbonamenti nei parcheggi stradali e in quelli con barriere. La applicazione, integrata con il servizio Muvmatic, consente l’accesso automatico ai parcheggi in struttura mediante il riconoscimento della targa e invia notifiche push per ricordare la scadenza della sosta o dell’abbonamento. Non è più necessario esporre alcun titolo di sosta sul cruscotto, rendendo l’esperienza di parcheggio più semplice e completamente digitale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - App Atam Parking: nuove funzionalità e addio alla Arezzo card