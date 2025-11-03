Apertura del PS di Sant’Agata de’ Goti De Sisto e Errico FI | Vittoria dell’on Rubano vittoria di tutti

Anteprima24.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tempo di lettura: 3 minuti “Desidero rivolgere le mie più vive congratulazioni all’onorevole Francesco Maria Rubano per la straordinaria vittoria ottenuta al TAR Campania, che restituisce dignità e giustizia alla Valle Telesina e a tutta la provincia di Benevento. La decisione di riattivare il pronto soccorso h24 presso l’ospedale di SantAgata de’ Goti rappresenta un segnale forte e concreto: quando la politica è fatta con coraggio, passione e competenza, i risultati arrivano. – così Ornella De Sisto (Forza Italia), candidata al Consiglio regionale della Campania. Un risultato che infonde gioia nel popolo sannita perché è realmente vicina ai bisogni della popolazione. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

apertura del ps di sant8217agata de8217 goti de sisto e errico fi vittoria dell8217on rubano vittoria di tutti

© Anteprima24.it - Apertura del PS di Sant’Agata de’ Goti, De Sisto e Errico (FI): “Vittoria dell’on. Rubano, vittoria di tutti”

Approfondisci con queste news

Confermata apertura del PS del CTO e dell’Ospedale del Mare entro aprile - Si è riunita ieri struttura commissariale della sanità campana presieduta dal presidente De Luca. Secondo quotidianosanita.it

Cerca Video su questo argomento: Apertura Ps Sant8217agata De8217