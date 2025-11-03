Aperi-symphony | sinfonia n 9 ' dal nuovo mondo di Antonín Dvo?ák
Vivi la musica classica in un modo nuovo!Il 6 novembre al Teatro Centofiori l’Orchestra Senzaspine, diretta dal M° Tommaso Ussardi, ti invita a una super lezione-concerto, una vera guida all’ascolto: musica, storie e curiosità dietro le note della celebre Sinfonia n. 9 “Dal Nuovo Mondo” di. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
Argomenti simili trattati di recente
Orchestra Senzaspine. Berliner Philharmoniker · Dvorák: Symphony No. 9 in E Minor, Op. 95, B. 178 "From the New World": IV. Allegro con fuoco (Recorded 1964). ’è ! Che sia un brindisi, la musi - facebook.com Vai su Facebook
La Sinfonia N. 5 di Bruckner apre Stagione a Bologna - Il Teatro Comunale di Bologna è stata la prima istituzione musicale italiana ad eseguire, a metà anni '80, il ciclo completo delle dieci Sinfonie di Anton Bruckner coinvolgendo oltre all'orchestra di ... Segnala ansa.it
Symphonies Sinfonia n. 9 - Bellini Tutti i melomani e gli amanti del Bel Canto conoscono le opere liriche di Vincenzo Bellini, ma quanti hanno mai sentito le sue otto Sinfonie per orchestra? Riporta milanofinanza.it
Herbert Blomstedt dirige la Sinfonia n. 5 di Bruckner - Iniziamo con il decano, Blomstedt (1927), che si dedica alla severità classica di Bruckner. Da ilsole24ore.com