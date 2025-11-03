Anziani perseguitati dai baby bulli scatta il codice rosso

Due anziani coniugi di Statte, lei disabile e lui malato oncologico, vivono da mesi un incubo a causa di una baby gang che imperversa nella cittadina in provincia di Taranto. Il caso, portato alla. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it © Quotidianodipuglia.it - Anziani perseguitati dai baby bulli, scatta il codice rosso

Argomenti simili trattati di recente

Taranto, coppia di anziani malati perseguitati dalla baby gang: «Urla e lanci di sassi, abbiamo paura» - X Vai su X

https://www.ondatv.tv/cronaca/giornata-di-allegria-e-solidarieta-bambini-della-cambridge-school-in-visita-al-centro-anziani-palazzo-mazara/ - facebook.com Vai su Facebook

Baby bulli vandalizzano i bus: dopo Vittorio Veneto, danni a Fonte. L'ultimatum di Mom: «Fermateli, o blocchiamo i mezzi» - «Se le cose non cambieranno fermeremo le corriere che vengono regolarmente vandalizzate. Come scrive ilgazzettino.it

Anziani sfrattati vivono sotto i portici, fratello e sorella aggrediti dai bulli: «Il loro calvario è finito, presto avranno una casa» - Avrà finalmente soluzione la situazione che da luglio vede due fratelli di 62 e 63 anni vivere per strada, in condizioni di disagio perché, avendo ricevuto lo sfratto dalla propria abitazione ... Segnala ilgazzettino.it