Antonio Mastrovincenzo è stato cancellato dal Pd Cronaca di un poco tranquillo weekend di caos all' interno del partito

Anconatoday.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

ANCONA – Durante l’ultimo comizio ad Ancona, prima delle elezioni regionali, il candidato per il centrosinistra Matteo Ricci aveva concluso il proprio intervento citando il discorso di Al Pacino nel film “Ogni maledetta domenica”. Nello specifico il pezzo dove l’attore, recitando i panni di un. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

Mastrovincenzo, 'esclusione da Pd assurda, vertici si esprimano' - "Ritengo la decisione assunta dal comitato provinciale dei garanti del Pd nei miei confronti grave e assurda allo stesso tempo. Da ansa.it

antonio mastrovincenzo 232 statoMastrovincenzo sospeso. Il Pd va in frantumi: "Bomprezzi si dimetta" - Esplode il caso dopo che il consigliere regionale &#232; finito sotto la scure dei garanti. Scrive msn.com

Cesetti e il caso Mastrovincenzo: «E' ora di dire basta ai sotterfugi nel Pd, la segretaria Bomprezzi si dimetta» - «Chi si &#232; preso la responsabilità di deliberare l’esclusione di Antonio Mastrovincenzo dalla Anagrafe degli iscritti al Partito Democratico, così come ... Segnala msn.com

Cerca Video su questo argomento: Antonio Mastrovincenzo 232 Stato