Antonio Conte ha parlato alla vigilia di Napoli-Eintracht Francoforte e ha alimentato ancora una volta le polemiche, dimostrando di non volersi fermare a quelle di queste settimane. Il tecnico azzurro è pronto a una sfida importante per riuscire a rialzare la testa anche in Europa dopo il pesante 6-2 dell’ultimo turno in Olanda contro il Psv Eindhoven. Antonio Conte non ferma le polemiche: “Arbitri.” (ANSA) tvplay.it Parole sugli arbitri come riporta SportMediaset: “ Non mi metto a parlare di arbitraggi, lasciamo stare. Appena si parla poco poco di arbitri, appena si solleva un problema li mandiamo in confusione. 🔗 Leggi su Tvplay.it

© Tvplay.it - Antonio Conte non ferma le polemiche: “Arbitri…”